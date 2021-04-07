سردار قره غوز مديراً عاما لوكالة الاناضول

سلم رئيس مجلس إدارة الأناضول ومديرها العام شنول قازانجي، الأربعاء، منصبه لخلفه"سردار قره غوز".

وعقدت الجمعية العامة للوكالة اجتماعها الاعتيادي لعام 2020، في المقر الرئيسي للأناضول بالعاصمة أنقرة، الأربعاء.

وخلال الاجتماع تم تغيير أعضاء مجلس إدارة الوكالة الذين كانوا يشغلون مناصبهم منذ 6 سنوات، وانتهت ولاية إدارة الأناضول برئاسة قازانجي.

وتم اختيار كل من سردار قره غوز، ويوسف أوزكير، وحسن نوري يشار، وإسماعيل تشاغلار، وبشرى قره دومان أكتونا، لعضوية مجلس إدارة الوكالة.

وأصبح سردار قره غوز رئيسا لمجلس إدارة الوكالة ومديرها العام ، خلال أول اجتماع لمجلس الإدارة.

وسلم قازانجي منصبه لقره غوز، خلال مراسم تسليم المهام التي أقيمت في المقر الرئيسي للأناضول.

وفي كلمة له خلال المراسم، أعرب قازانجي عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على دعمه الوكالة.

وقال: "عملنا بشكل مكثف لمدة 6 سنوات لتحقيق هدف إسماع صوت الأناضول للعالم".

وأكد أن الإدارة الجديدة برئاسة سردار قره غوز، تمتلك الخبرة لنقل الأناضول إلى مستقبل أقوى.

وأضاف: "أود أن أشكر جميع زملائي الذين جعلوا الأناضول علامة تجارية عالمية عبر خبراتهم".

من جانبه، توجه المدير العام الجديد قره غوز، بالشكر لإدارة قازانجي على مساهماتها.

وقال: "وكالة الأناضول ضمن أهم المؤسسات في تركيا. مهمة إيصال صوت بلادنا وشعب الأناضول إلى العالم تفرض علينا مسؤولية كبيرة، وتماشياً مع هذه المهمة سنعمل أيضاً بجد كبير".

وتابع: "نجاح الوكالة على الساحة الدولية يحملنا مسؤولية أكبر". كما تقدم بالشكر للرئيس أردوغان حيال دعمه الأناضول.