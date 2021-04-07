قمر "توركسات 5A" يكمل ثلاثة أرباع رحلته

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، أن القمر الصناعي "توركسات 5A" أكمل ثلاثة أرباع رحلته وسيصل في الأسبوع الأول من مايو/أيار المقبل إلى المدار 31 درجة شرقا.

وأوضح قره إسماعيل أوغلو في تصريح صحفي الأربعاء، أن تركيا زادت من سرعتها في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، مشيرا أن عمليات الإنتاج والتكامل والاختبار وإطلاق أقمار الاتصالات الجديدة والمحلية مستمرة.

وأكد أن تركيا في طريقها الآن لأن تصبح لاعبا دوليا في مجال دراسات الأقمار الصناعية والفضاء، ودولة رائدة بالمنطقة في البث التلفزيوني والإذاعي والوصول إلى الإنترنت والخدمات الفضائية الأخرى ذات القيمة المضافة.

وأشار إلى أن الوزارة ستطلق خدمة قمر "توركسات 5B" للاتصالات في الربع الأخير من العام الجاري.

وفي مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلق القمر الصناعي التركي الجديد "توركسات 5A" من الجيل الخامس إلى الفضاء بنجاح من قاعدة "كيب كانافيرال" الأمريكية، بواسطة صاروخ "فالكون 9" من إنتاج شركة "سبيس إكس".

وتهدف أنقرة من إطلاق "5A" إلى إدخال كافة المناطق الممتدة من الجمهوريات الناطقة بالتركية وصولا إلى الصين في آسيا إضافة إلى إفريقيا وأوروبا ضمن نطاق تغطيتها، ما يعني أن ملايين من سكان العالم سيتمكنون من التواصل عبر الأقمار الصناعية التركية.