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تركيا: تحييد إرهابيين اثنين خلال عملية "أرن 10"

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 08.04.2021 15:29
آخر تحديث في 08.04.2021 15:49
تركيا: تحييد إرهابيين اثنين خلال عملية أرن 10

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الخميس، تحييد إرهابيين اثنين خلال عملية "أرن 10"، المستمرة في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وأضاف الوزير في تغريدة على تويتر، أن أحد الإرهابيين المحيدين، مدرج على النشرة الحمراء للمطلوبين.

وتتواصل عملية "أرن 10" ضد إرهابيي منظمة "بي كا كا" الانفصالية في شرناق، بمشاركة قوات خاصة وعناصر من الدرك "الجندرما".

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية أطلقت سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كا كا" الإرهابية، عقب انتهاء عمليات "الصاعقة" في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأطلقت الداخلية اسم "أرن" على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.

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