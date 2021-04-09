مؤسسة "وقف الأمة" التركية تطلق مؤتمراً لدعم القدس وصمود سكانها

أطلقت مؤسسة "وقف الأمة" التركية، الجمعة، الدورة الثالثة لمؤتمر دعم مدينة القدس المحتلة خلال شهر رمضان المقبل، تحت عنوان "الأقصى.. أقصى أولوياتنا".

وشارك في المؤتمر، الذي تم تنظيمه افتراضياً ويستمر ليوم واحد، عشرات العلماء والدعاة الإسلاميين، وفق الأناضول.

ويهدف المؤتمر لجمع تبرعات لدعم عدة مشاريع تقوم على تقديم خدمات لرواد المسجد الأقصى وسكان مدينة القدس المحتلة في رمضان، يستفيد منها حوالي 460 ألف شخص.

وأطلقت "وقف الأمة" خلال المؤتمر "حملة إسعاف القدس" التي تضم عدة مشاريع إنسانية وإغاثية، من أبرزها توزيع وجبات إفطار في المسجد الأقصى والقدس وتسديد ديون الغارمين بالمدينة.

كما تشمل المشاريع تقديم كسوة عيد للمحتاجين، ومشروع لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، وإنشاء سقيا ماء بالمسجد، وتوزيع طرود غذائية للأسر الفقيرة في القدس.

وعملت مؤسسة "وقف الأمة"، خلال السنة الماضية، على تنظيم حملتين لمساعدة أهالي القدس وسط أوضاع اقتصادية سيئة، في مسعى لتعزيز صمودهم.

ووقف الأمة، مؤسسة تنموية مستقلة، تأسست عام 2014 بشكل رسمي في تركيا، وتهدف إلى خدمة مشاريع القدس والمسجد الأقصى المبارك.