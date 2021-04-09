وفاة والدة وزير العدل التركي بكورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، وفاة والدة وزير العدل عبد الحميد غل، جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وقال قوجه الجمعة، في تغريدة عبر تويتر: "توفيت السيدة صالحة غل، والدة أخي العزيز وزير العدل عبد الحميد غل، خلال تلقيها العلاج في المستشفى".

وتمنى الوزير للفقيدة الرحمة والمنزلة الرفيعة في الجنة.

يشار أن الفقيدة كانت تتلقى العلاج في مستشفى العاصمة أنقرة، وكانت تستخدم جهاز التنفس الصناعي منذ نحو 3 أشهر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 253 وفاة، و55 ألفا و791 إصابة بكورونا، في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب معطيات الوزارة، بلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 33 ألفا و454، والإصابات 3 ملايين و745 ألفا و657.