الرئاسي الليبي": عازمون على المحافظة على المصالح المشتركة مع تركيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، عزم بلاده المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمعها مع تركيا.

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، عبر "فيسبوك"، عقب تسلم المنفي أوراق اعتماد السفير التركي الجديد لدى ليبيا، كنان يلماز، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

ورحّب المنفي بالسفير التركي الجديد، مؤكدا "عمق العلاقات الليبية التركية والروابط الأخوية، وأواصر الصداقة والتعاون بين البلدين"، وفق البيان.

وأضاف المنفي أنه "سيتم المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع البلدين خلال فترة عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية".

كما أكد على "أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في ليبيا والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار".

وتطرق المنفي إلى زيارة وفد المجلس الرئاسي إلى تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، واستمرار المحادثات بين البلدين، مشيرا إلى أن وفدا حكوميا ليبيا رفيع المستوى سيزور البلاد خلال اليومين القادمين، لمناقشة "ما تم الاتفاق عليه ودراسته".

من جانبه، أكد السفير يلماز، على هامش اعتماده "استمرار دعم بلاده لعمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مثلما دعمت ليبيا في السابق لتحقيق الأمن والاستقرار".

ولفت يلماز إلى أن "تركيا والمنطقة تحتاج إلى ليبيا قوية ومستقرة ومزدهرة".

ويأتي تعيين السفير يلماز خلفا للسفير السابق سرهاد أكسان، الذي شغل المنصب منذ منتصف يناير/كانون الثاني 2019 وحتى 1 مارس الماضي.