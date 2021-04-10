تركيا.. انطلاق سباق الرئاسة للدراجات الهوائية في قونية الأحد

قررت اللجنة المنظمة لسباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية بنسخته الـ56، تنظيم جولة الأولى من المسابقة، غدا الأحد، في مدينة قونية، بدلاً عن نوشهير، التي ستشهد تساقطا كثيفا للثلوج.

وحسب مراسل الأناضول، قررت الجهة المنظمة للسباق تنظيم الجولة الأولى من السباق في جولة (قونية - قونية) بمسار قصير يبلغ طوله 72.4 كلم.

وأضاف، تم إلغاء الجولة الأولى من السباق بين نوشهير وكبادوكيا، بسبب الثلوج الكثيفة منذ مساء الجمعة.

وأوضح المراسل، أنه سيتم تنفيذ المراحل الأخرى دون وجود تغييرات.

وتبلغ مسافة السباق الإجمالية 1209.8 كيلومترات بين محطات تشمل ولايات نوشهير وقونية وأنطاليا وموغلا.

ويتألف السباق من 8 مراحل ويشارك فيه 25 فريقا محليا ودوليا.

ويستمر السباق لغاية 18 أبريل/نيسان الحالي.

ويجري "سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية"، برعاية رئاسة الجمهورية منذ 1966، وبدأ تنظيمه عام 1963 تحت اسم سباق مرمرة للدراجات، وأخذ الطابع الدولي للمرة الأولى عام 1965.

واعتبارا من عام 2017، قرّر الاتحاد الدولي للدراجات إدراج السباق على تقويمه لمسابقات الجولات العالمية للدراجات الهوائية.

ويتميز بأنه السباق الوحيد العابر للقارات في العالم.