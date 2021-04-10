طفلة تركية تحمل الشعلة الأولمبية بولاية "واكاياما" اليابانية

حملت دورنا أوزقايا، وهي طفلة تركية تقيم في بلدة "كوشيموتو" التابعة لولاية "واكاياما" اليابانية، الشعلة الأولمبية، خلال جولتها في المنطقة.

وكانت أوزقايا تقدمت بطلب قبل فترة لحمل الشعلة الأولمبية، وحصلت على الموافقة.

واستلمت أوزقايا الشعلة من ممثل لجنة تنظيم الأولمبياد، عند ساحل البلدة، وهي ترتدي الزي الأبيض المخصص لحملة الشعلة الأولمبية.

وبعد استلامها الشعلة، قطعت أوزقايا مسافة حوالي 200 متر، وسط تشجيع واهتمام كبير من سكان البلدة وفي أيديهم الأعلام اليابانية والتركية، كما التقطوا صورا تذكارية ومقاطع مصورة لها بهواتفهم أثناء مرورها.

وبدأت جولة الشعلة الأولمبية في اليابان من مدينة فوكوشيما (شمال شرق) في 25 مارس/ آذار الماضي، ومن المخطط أن تنتهي لدى وصولها إلى الملعب الأولمبي في العاصمة طوكيو في 23 يوليو/ تموز المقبل.

ومن المقرر إقامة بطولة أولمبياد طوكيو 2020 في الفترة بين 23 يوليو/ تموز و8 أغسطس / آب المقبل، بعدما تم تأجيل موعدها الذي كان مقررا الصيف الماضي، بسبب جائحة كورونا.