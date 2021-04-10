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وزيرا دفاع تركيا وأوكرانيا يبحثان التعاون في الصناعات الدفاعية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 10.04.2021 20:38
آخر تحديث في 10.04.2021 20:57
وزيرا دفاع تركيا وأوكرانيا يبحثان التعاون في الصناعات الدفاعية

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، السبت، مع نظيره الأوكراني أندريه تاران، قضايا الدفاع والأمن والتعاون في الصناعات الدفاعية.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أن أقار وتاران عقدا اجتماعا في مدينة إسطنبول.

وأكدت أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية والتعاون في الصناعات الدفاعية.

ويأتي لقاء الجانبين، في إطار زيارة يقوم بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إسطنبول، للمشاركة في الاجتماع التاسع للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وفي وقت سابق، عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأوكراني اجتماعا مغلقا في إسطنبول، استمر نحو 3 ساعات.

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