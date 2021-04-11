الجيش التركي يدرب البحرية الليبية على "الدفاع تحت الماء"

أعلنت وزارة الدفاع التركية تقديم تدريبات لعناصر القوات البحرية الليبية في مجال "الدفاع تحت الماء" بموجب اتفاقية مبرمة بين البلدين.

وفي تغريدة عبر تويتر، الأحد، قالت الوزارة إنها تواصل تقديم التدريبات للجيش الليبي "بهدف دعم الأشقاء الليبيين الذين تربطنا بهم علاقات متعددة الأوجه تقوم على تاريخ مشترك يعود إلى 500 عام".

وأشارت إلى تقديم تدريبات في مجال "الدفاع تحت الماء" (مرحلة التدمير) لعناصر القوات البحرية الليبية.

كما نشرت وزارة الدفاع التركية صورًا تظهر لقطات من التدريبات.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت تركيا وليبيا مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.