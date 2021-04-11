تركيا.. معدل إصابات كورونا الجديدة يبدأ بالتراجع بعدما بلغ ذروته الجمعة

أعلنت وزارة الصحة التركية، الأحد، تسجيل 237 وفاة، و50 ألفا و678 إصابة بفيروس كورونا، في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو الانخفاض الثاني على التوالي في عدد الإصابات التي كانت قد بلغت ذروتها الخميس الماضي بتسجيلها حوالي 56 ألف إصابة.

وبحسب معطيات الوزارة، بلغ إجمالي الوفيات 33 ألفا و939، والإصابات 3 ملايين و849 ألفا و11.

كما وصلت حصيلة المتعافين إلى 3 ملايين و331 ألفا و411، إثر شفاء 30 ألفا و194 من الإصابة.

وتم إجراء 294 آلف و274 اختبار للكشف عن كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 41 مليونا و591 ألفا و854.