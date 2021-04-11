وقف المعارف التركي يساهم في زيارة المساحات الخضراء بأربيل

قام وقف المعارف التابع لوزارة التعليم التركية، بزرع 300 شتلة في مدينة أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق.

وفي هذا الإطار، أقيمت المراسم، الأحد، في باحة مدرسة وقف المعارف الدولية بأربيل، بحضور القنصل العام التركي في أربيل، هاقان قراتشاي.

وأيضا بحضور وزير الدولة لشؤون المكونات العرقية والدينية في كردستان شمالي العراق، أيدين معروف، ومسؤول الشؤون التركية في دائرة العلاقات الخارجية بالإقليم، عبد السلام ستوني، إلى جانب مسؤولين من الإقليم ومن تركيا.

وفي حديثه للأناضول، قال القنصل العام التركي، إن هذه الفعالية تأتي في إطار مشروع لوقف المعارف، لزيادة المساحات الخضراء في أربيل.

وأضاف أنهم زرعوا خلال السنوات الماضية، 500 شتلة.

وعقب مراسم زرع الشتلات، تجول معلّمو وطلاب المدرسة، في معرض للرسم أقيم داخل مدرسة وقف المعارف.

وأنشأت تركيا عام 2016 وقف "المعارف"، ليتولى إدارة المدارس في الخارج، التي كانت مرتبطة بتنظيم "غولن" الإرهابي، وليقوم بإنشاء مدارس ومراكز تعليمية جديدة بمختلف دول العالم.

ويسهر الوقف على تنظيم أنشطة تعليمية وثقافية واجتماعية مختلفة في تلك الدول، من أجل رفع جودة التعليم فيها وتثمين العلاقات مع تركيا.