تركيا تعِد بـدعم دائم لأطفال السرطان في السودان

وعد السفير التركي لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو، الأحد، بتقديم "دعم دائم" من بلاده لأطفال مرض السرطان في السودان.

جاء ذلك لدى زيارته مركز واستراحة "جوانا (بداخلنا) أمل" للأطفال مرضى السرطان، بالعاصمة الخرطوم، بحسب تدوينة للسفارة التركية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وقال نذير أوغلو: "قمنا بزيارة مركز جوانا أمل الذي يقيم فيه أطفال السرطان ومرافقيهم أثناء فترة تلقى علاجهم بالخرطوم".

وأضاف: "سنعمل دوما على دعم هؤلاء الأطفال وأُسرهم".

واستراحة "جوانا أمل" لرعاية أطفال السرطان تستوعب نحو 40 طفلا ومرافقا، وتقدم لهم كل رعاية مجانية، من خلال خدمة إيواء كاملة، ووجبات صحية للمرضى ولذويهم، لمساعدتهم في مجابهة المرض.

ولا توجد أرقام رسمية عن عدد الأطفال المصابين بمرض السرطان في البلاد، لكن تقارير غير رسمية تشير إلى أن الإجمالي يقدر بعشرات الآلاف.

وتشهد العلاقات بين أنقرة والخرطوم تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، الذي وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

كما شهدت العلاقات بين البلدين حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان في ديسمبر/كانون الأول 2017 حيث وقع البلدان 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عديدة.