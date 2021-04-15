الخطوط التركية تعلّق رحلاتها إلى روسيا لغاية يونيو المقبل

أعلنت الخطوط الجوية التركية، تعليق كافة رحلات الذهاب والإياب من وإلى روسيا، لغاية الأول من يونيو/ حزيران المقبل.

وأضافت في بيان لها، الخميس، أن القرار الذي سيسري اعتباراً من 15 أبريل/ نيسان الجاري، تم اتخاذه من الجهات الرسمية.

وأوضح البيان أنه وخلال هذه الفترة، سيتم تنظيم فقط رحلتين بشكل متبادل، أسبوعياً بين تركيا وروسيا.

وأشارت إلى إمكانية زيارة موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، للحصول على المزيد من المعلومات، فيما يمكن إجراء معاملات إلغاء أو تغيير التذاكر المحجوزة مسبقاً، عبر مراكز الاستعلامات أو المكاتب التابعة لها.

ويأتي قرار الخطوط الجوية التركية هذا، عقب أيام من إعلان نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، تقليص عدد الرحلات الجوية بين بلادها وتركيا، اعتبارا من 15 أبريل/نيسان الجاري وحتى 1 يونيو/حزيران المقبل، في إطار تدابير مكافحة كورونا.