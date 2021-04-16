الأمن التركي يلقي القبض على 3 مشتبهين بالانتماء لـداعش

ألقت القوات الأمنية التركية القبض على 3 مشتبهين بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، في العاصمة أنقرة، بينهم شخص يعتقد بأنه قيادي.

وشنّت قوات مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الاستخبارات التركية، عملية للقبض على 4 مشتبهين بينهم 3 أجانب، تمكنت خلالها من القبض على 3.

و بحسب المعلومات المتوفرة، تم إلقاء القبض على "س ك" الذي يعتقد بأنه أحد أبرز قياديي "داعش" في منطقة "الجزيرة" السورية، مختبئاً داخل سرير وهو يبكي.

وعثرت قوات الأمن التركية في منزله على مقاطع دعائية للتنظيم، و18 ألفا و300 دولار، و24 ألف ليرة تركية.

أما المشتبه "ر س" شارك في معارك لتنظيم داعش بين عامي 2014 و2016 في منطقة سنجار، وتعرض لإصابة بغارة جوية.

وتواصل قوات الأمن التركية تحرياتها من أجل القبض على بقية المشتبه بهم.