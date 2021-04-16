تشاوش أوغلو: الجانب الرومي رفض كل مقترحات إيجاد حل بقبرص

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إنه تم التفاوض طوال 53 عاما بشأن التوصل إلى حل في جزيرة قبرص، مؤكدا رفض الشطر الرومي وداعمته اليونان، جميع المقترحات الخاصة بإيجاد حل.

جاء ذلك خلال لقائه بنظيره في جمهورية شمال قبرص التركية، تحسين أرطغرل أوغلو، في مقر الخارجية في عاصمة قبرص التركية، لفكوشا، الجمعة.

وأوضح أنه يزور الشطر التركي لتبادل وجهات النظر حول مباحثات قبرص، وذلك قبل اجتماع "5+1" غير الرسمي الذي سينعقد في نيسان/ أبريل الحالي بمدينة جنيف السويسرية.

وتتألف مجموعة "5+1" من الدول الضامنة الثلاث (اليونان وتركيا وبريطانيا) وشطري جزيرة قبرص (التركية والرومية)، إضافة إلى الأمم المتّحدة.

وبيّن أنه سيبحث مع رئيس قبرص التركية، أرسين تتار، جميع التفاصيل المتعلقة بالمباحثات.

وذكر أن بلاده أعلنت في السابق أنها لن تتفاوض من أجل اتحاد فيدرالي للجزيرة، وأنها تقف وراء موقفها.