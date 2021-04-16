مهندسون أتراك يطورون أليافًا نسيجية تقتل فيروس كورونا في دقائق

تمكنت شركة متخصصة في صناعة النسيج في غرب تركيا، من تطوير ألياف محملة بالزنك تقول إنها "تقضي على فيروس كورونا بنسبة 97.4% في نصف ساعة".

وقام المهندسون في قسم البحث والتطوير في شركة "أكسا أكريليك" Aksa Akrilik النسيجية بتطوير ألياف تتميز بخصائص مضادة للميكروبات بسبب احتوائها على عنصر الزنك ويمكن استخدامها في إنتاج المنسوجات.

وفي حديثه مع مراسلي وكالات الأنباء قال "أتاكان كورو" مدير التسويق في الشركة أن الألياف القائمة على الزنك والمسماة "Everfresh" يمكن أن تقتل الفيروس المستجد بفعالية خلال نصف ساعة وفقاً لاختبارات متعددة. مضيفاً أن هذا النوع من الألياف سيتم استخدامه بشكل أساسي في إنتاج الأقنعة الواقية، فضلاً عن إمكانية استخدامه في المنسوجات المنزلية والملابس أيضاً.

وأوضح "كورو" قائلاً: "يمكن أن تكون هذه الألياف مفيدةً بشكل خاص للمنسوجات المستخدمة في الأماكن العامة والمشتركة، مثل المهاجع أو الفنادق أو المساجد. نعتقد أنها ستعالج مخاوف المستخدمين حول مسألة النظافة" مشدداً على عدم الحاجة إلى أية عملية تشطيب إضافية قد تؤدي إلى تدهور خصائص الألياف المضادة للفيروسات.

يذكر أن المهندسين أكدوا أن هذه الألياف قادرة على القضاء على الفيروسات على مدى عدة سنوات، ويمكن استخدامها في صناعة الملابس أو المواد الأخرى المستخدمة في الأماكن العامة.