أردوغان: قدمنا لمواطنينا 20 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن 20 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، قدّمت للمواطنين في عموم البلاد لغاية اليوم.

وقال أردوغان في تصريحات، السبت، إن "منظمة الصحة العالمية ووسائل الإعلام الغربية تعتبر كفاح تركيا ضد وباء كورونا مثالا يحتذى".

وأضاف: "قدمنا 20 مليون جرعة لقاح ضد كورونا، في وقت لم تتمكن فيه نحو 100 دولة من الحصول على الجرعة الأولى".

وأشار إلى أن تركيا باتت مكاناً يجذب مئات آلاف المرضى الأجانب سنويا من الباحثين عن الشفاء ومواطنونا لم يعودوا يسافرون للخارج طلبا للعلاج.

وفي سياق مختلف، أكّد أردوغان أن حكومته تتلقى شهريا تقارير عن الأرقام القياسية في الصادرات والإنتاج الصناعي لتركيا.