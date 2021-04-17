أردوغان يشارك في مراسم إحياء ذكرى وفاة "أوزال"

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، في مراسم إحياء الذكرى السنوية الـ28 لوفاة الرئيس الأسبق تورغوت أوزال.

وقال مراسل الأناضول إن المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت أمام ضريح أوزال، الرئيس الثامن لتركيا، بمنطقة "طوب قابي" بمدينة إسطنبول.

وشارك في المراسم إلى جانب أردوغان أسرة أوزال ومسؤولون آخرون، بينهم وزيرا الداخلية سليمان صويلو، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي.

كما حضر المراسم رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا، ورئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية بإسطنبول نوري قباق تبه.

وتقلد "تورغوت أوزال" منصب الرئاسة عام 1989، وظل فيه حتى وفاته يوم 17 نيسان/ أبريل من عام 1993، عن عمر ناهز 66 عاما