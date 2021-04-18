الإسباني "جاليجو" يفوز بكأس سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية

قدم وزير الشباب والرياضة التركي، محمد قصاب أوغلو، الأحد، كأس سباق الرئاسة للدراجات الهوائية إلى الرياضي الإسباني خوسيه مانويل دياز جاليجو، من فريق ديلكو الفرنسي، والذي فاز بالمركز الأول.

جاء ذلك خلال مراسم أقيمت في بلدة "كوش أداسي" بولاية أيدن غربي تركيا، حيث انتهت النسخة الـ56 لسباق الرئاسة للدراجات الهوائية (TUR 2021).

وقدم قصاب أوغلو القميص التركوازي والكأس للدراج "جاليجو" الذي فاز بالمركز الأول في الترتيب العام للسباق بـ29 ساعة و19 دقيقة و40 ثانية، لينال بطولة (TUR 2021).

وحل الأسترالي جاي فاين، من فريق ألبيسين-فينيكس البلجيكي، في المركز الثاني بفارق ثانية واحدة عن جاليجو.

أمّا المركز الثالث، فكان من نصيب الأرجنتيني إدواردو سيبولفيدا، من فريق أندروني غيوجاتولي-سيديرمك الإيطالي، بفارق 6 ثوان.

وقال قصاب أوغلو في تصريح للأناضول، إن السباق المستمر منذ 56 عاما وحتى اليوم يواصل تحقيق نجاحات أكبر عاما بعد عام.

وأضاف أن السباق يعد مناسبة مهمة للتعريف بجمال تركيا للعالم بأسره، وتحقيقها قفزة نوعية كبيرة في عملية تنظيم السباق بأفضل شكل.

وأكد أن بلاده ستواصل استضافة العديد من الفعاليات الرياضية الدولية، مثل ألعاب التضامن الإسلامي و فعاليات ألعاب البدو الدولية، و نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبدوره، قال رئيس الاتحاد التركي للدراجات الهوائية أرول كوتشوك باكيرجي، إن النسخة الـ56 لسباق الرئاسة للدراجات الهوائية للعام الحالي كانت النسخة الأقوى على الإطلاق.

وأعرب عن سعادته بانتهاء السباق دون حوادث، مشيرا أن السباق حظي بمتابعين من جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن التسجيل لسباق العام المقبل بدأ منذ اليوم، متمنيا النجاح المستمر للأنشطة الرياضية.

وتبلغ مسافة السباق الإجمالية 1209.8 كيلومترات بين محطات تشمل ولايات نوشهير وقونية وأنطاليا وموغلا.

ويجري السباق برعاية رئاسة الجمهورية، وبدأ تنظيمه عام 1963 تحت اسم سباق مرمرة للدراجات، وحاز طابعه الدولي عام 1966، واكتسب اسمه الحالي عام 1968.

واعتبارا من 2017، قرّر الاتحاد الدولي للدراجات إدراج السباق على تقويمه لمسابقات الجولات العالمية للدراجات الهوائية.