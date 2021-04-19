مباحثات تركية برازيلية حول الصناعات الدفاعية والطيران

أعلن عبد الله نقي بولاط، رئيس مجلس اتحاد مصدري الطيران والصناعات الدفاعية في تركيا، عن وجود مباحثات بين بلاده والبرازيل، في مجال الطيران والصناعات الدفاعية.

وأضاف في كلمة له، الإثنين، خلال اجتماع افتراضي، بين وفود البلدين في مجال الطيران والصناعات الدفاعية، أن تركيا والبرازيل تمتلكان قدرات كبيرة في المجال العسكري.

وشدد على ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية والطيران.

وأوضح أن هناك تعاونا بين تركيا والبرازيل، في مجال الطيران والصناعات الدفاعية، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا التعاون.

بدوره، قال إسماعيل دمير، رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والبرازيل، دون التوقعات إذا ما وضع بعين الاعتبار قدرات البلدين وحجم سكانهما ومساحتهما.

وأشار إلى وجود خطوات هامة للبلدين في مجال الصناعات الدفاعية والطيران.

وأوضح أن الأسبوع المقبل، سيشهد عقد لقاءات بين 20 شركة تركية و45 برازيلية، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين شركات البلدين في مختلف المجالات.