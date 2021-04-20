مقترح تركي للبرلمان لتشكيل "مجموعة صداقة" مع مصر وليبيا

أعلن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـ"العدالة والتنمية" التركي، بولنت توران، أن الحزب سيقدم اليوم الثلاثاء مقترحا لرئاسة البرلمان من أجل تشكيل "مجموعة صداقة" مع مصر وليبيا.

وفي مؤتمر صحفي عقد في البرلمان التركي، الثلاثاء، أعرب توران عن اعتقاده بأن إنشاء مجموعة صداقة بين تركيا ومصر سيعود بالفائدة لكلا البلدين وعلاقاتهما.

وأضاف: "سنقدم المقترح اليوم، وسنتابع الموضوع مع المديريات المعنية في رئاسة البرلمان".

وأطلق مسؤولون أتراك ومصريون مؤخرا تصريحات إيجابية عن العلاقات الثنائية، كما تبنى البلدان مواقف تؤشر على تحسن مرتقب في العلاقات بينهما، بعد أكثر من 7 سنوات من القطيعة السياسية.

وأشار توران إلى أنهم سيقدمون أيضا مقترحا من أجل تشكيل مجموعة صداقة بين تركيا وليبيا.

وتشهد العلاقات الليبية التركية تحسنا متصاعدا منذ توقيع الجانبين مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، على أهمية تشكيل مجموعات صداقة برلمانية مع مصر وليبيا، مشيرا أن مجموعات الصداقة هي جزء مهم من الدبلوماسية البرلمانية.

وأشار شنطوب في تصريح صحفي، إلى تقديم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم مقترحا لرئاسة البرلمان من أجل تشكيل "مجموعة صداقة" بين تركيا ومصر، بعد توقف 8 سنوات لمجموعة الصداقة التي كانت قائمة سابقا.

وأضاف أن هناك مجموعات صداقة تم تأسيسها مع العديد من الدول، معربا عن ترحيبه باتخاذ خطوة نحو إنشاء مجموعة صداقة مع مصر تكون ذات فائدة.