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خفر السواحل التركي ينقذ 101 مهاجرا أجبرتهم اليونان على العودة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 21.04.2021 20:59
خفر السواحل التركي ينقذ 101 مهاجرا أجبرتهم اليونان على العودة

أنقذت فرق خفر السواحل التركية، الأربعاء، 101 مهاجرا غير نظامي قبالة السواحل الغربية للبلاد، بعدما أرغمتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا.

وذكر بيان صادر عن قيادة خفر السواحل التركية، أن فرقها تلقت معلومات تفيد بوجود مجموعتين من المهاجرين غير النظاميين أعادتهم فرق خفر السواحل اليونانية إلى المياه الإقليمية التركية قبالة قضاء "آيفاجيك".

وأضاف البيان أن الفرق تحركت على الفور وتمكنت من إنقاذهم جميعًا وعددهم 101 شخصا، كانوا على متن قاربين مطاطين.

وعقب ذلك نقلت فرق خفر السواحل من تم إنقاذهم إلى مديرية الهجرة في قصاء أيفاجيك التابع لولاية جناق قلعة.

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