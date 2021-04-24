أردوغان: عملية "مخلب البرق" شمالي العراق تهدف للقضاء على الإرهاب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن "عملية مخلب البرق والصاعقة" شمالي العراق "تهدف للقضاء على الإرهاب".

جاء ذلك خلال كلمة له، من إسطنبول، خلال اتصال مرئي عقده مع قيادة العملية التي يجريها الجيش التركي ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

وقال أردوغان: "هدفنا القضاء التام على الإرهاب الذي يراد وجوده على حدودنا الجنوبية".

وشدد على أنه "لا مكان للمنظمة الانفصالية (بي كا كا) ولا للإرهاب في مستقبل تركيا والعراق وسوريا".

وأكد أن عملية "مخلبي البرق والصاعقة" تنفذ مع احترام وحدة الأراضي العراقية، لافتاً إلى أنها ستساهم في ضمان السلام والأمن بالمنطقة.

وتعهد الرئيس التركي بمواصلة الكفاح "لغاية اجتثاث جذور قطعان قتلة بي كا كا الإرهابية الذين لم يجلبوا للمنطقة سوى الدماء والدموع والدمار".

يأتي اتصال أردوغان بعيد الإعلان عن تمكن جهاز الاستخبارات والقوات المسلحة التركيين من تحييد قيادي بمنظمة "بي كا كا/كي جي كي" الإرهابية، في عملية مشتركة شمالي العراق.