أقار: مخلب البرق والصاعقة متواصلتان ضد الإرهابيين شمالي العراق

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، السبت، استمرار عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" اللتين انطلقتا مساء الجمعة ضد إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق.

جاء ذلك بحسب التعليمات التي أعطاها وزير الدفاع للقادة الميدانيين لعمليتي "مخلب البرق والصاعقة" عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" من مركز قيادة العمليات البرية في العاصمة أنقرة.

وشدد وزير الدفاع على عزمهم حماية 84 مليون مواطن تركي من كافة أخطار التنظيمات الإرهابية على رأسها تنظيمات "غولن" و"بي كا كا/ي ب ك" و"داعش".

وأشار إلى أن تنظيم "بي كا كا" يواصل الحفاظ على وجوده شمالي العراق، ويستمر في إنشاء الأوكار والمخابئ تحسبا لهجوم للقوات المسلحة التركية.

وأكد أقار إطلاق بلاده عمليتي مخلب البرق ومخلب الصاعقة عند الساعة 17:40 في 23 أبريل/نيسان بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان".

وأوضح أنه "تم استهداف 400 هدف لإرهابيي بي كا كا بواسطة قواتنا البرية وأكثر من 60 هدفا في غارات جوية".

وأكد أقار تحييد عدد كبيير من الإرهابيين في أول يوم من انطلاق العمليتين.