تركيا تعلن تحييد قيادي في "بي كا كا" الإرهابية في عملية مشتركة شمالي العراق

تمكن جهاز الاستخبارات والقوات المسلحة التركيين من تحييد قيادي بمنظمة "بي كا كا/كي جي كي" الإرهابية، في عملية مشتركة شمالي العراق.

وذكرت مصادر أمنية تركية، للأناضول، السبت، أن جهاز الاستخبارات راقب منذ فترة طويلة أنشطة الإرهابي "دالوكاي شانلي" في أوروبا.

وأوضحت أن الإرهابي هو عضو ما يسمى بـ"المجلس التنفيذي" للمنظمة، واسمه مدرج في "النشرة الحمراء" في قائمة المطلوبين.

وتأكد جهاز الاستخبارات من عبور "شانلي" إلى منطقة "غارا" شمالي العراق لتوجيه الأنشطة المسلحة هناك.

وتلقت المخابرات معلومات تفيد بأن الإرهابي يخطط لتنفيذ هجمات في المدن التركية الكبرى وضد المرافق الاستراتيجية، وأطلقت مع الجيش عملية أسفرت عن تحييده.

يشار أن الإرهابي "شانلي" الملقب بـ"سنان مهران" انضم إلى المنظمة الإرهابية من اليونان عام 1999.

وتم تجميد أصوله في فرنسا بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي على "بي كا كا".