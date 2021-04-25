أردوغان: سنواصل المضي قدما لتركيا أقوى في المستقبل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزمهم المضي قدما، من أجل تركيا أقوى في المستقبل.

جاء ذلك في رسالة لأردوغان، الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة بعد المائة لمعركة "جناق قلعة" البرية، ونشرتها دائرة الاتصال في الرئاسة.

وأكد عزمهم "الحفاظ على مصالح الشعب التركي، وإبقاء روح معارك جناق قلعة متقدة، والمشي قدما إلى مستقبل تكون فيه تركيا أقوى"

وترحم الرئيس التركي على أرواح الشهداء الذين قضوا دفاعا عن وطنهم ضد الغزاة في جناق قلعة.

وتحيي تركيا في 18 مارس/آذار من كل عام، الذكرى السنوية لانتصار الدولة العثمانية في معركة "جناق قلعة" البحرية، وفي 25 نيسان/أبريل ذكرى المعارك البرية، ضد قوات بريطانية وفرنسية ونيوزيلندية وأسترالية، حاولت احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، لكنها فشلت.

وكانت المعركة التي وقعت بمنطقة "غاليبولي" في جناق قلعة (شمال غرب تركيا) بمثابة تحول لمصلحة الأتراك، حيث انتصروا فيها على قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى.