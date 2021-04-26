وزير الصناعة التركي: طلبات براءات الاختراع والعلامات التجارية ارتفعت رغم كورونا

كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، ازدياد طلبات براءات الاختراع المحلية والعلامات التجارية والتصميم في تركيا خلال الربع الأول من 2021، رغم جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في كلمة له الاثنين، في ندوة دولية عبر الوسط الافتراضي، بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الموافق لـ 26 أبريل/نيسان من كل عام.

وأوضح ورانك أن طلبات براءات الاختراع المحلية والعلامات التجارية والتصميم في تركيا خلال الربع الأول من 2021، زادت بنسبة 28 بالمئة، و47 بالمئة، و15 بالمئة على التوالي.

وأشار إلى أن الملكية الفكرية هي أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على النمو والاستدامة في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة المتنامية باستمرار.

ولفت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي القوة الدافعة وراء الابتكار، الذي يسلط الضوء على القيمة الاقتصادية لحماية الملكية الفكرية وخلق الوعي فيها ودعمها بالتمويل.

وأكد ورانك أن تركيا تحتل المرتبة العاشرة عالميا في طلبات التقديم على العلامات التجارية والتصاميم العالمية، مشيرا أن التقدم تحقق من خلال الاستثمار الكبير في رأس المال البشري ومرافق البحث والتطوير.

وذكر أن عدد الجامعات في تركيا ارتفع من 93 إلى 207 خلال 19 عاما، وزاد معدل الالتحاق بالتعليم العالي 43 بالمئة حتى عام 2020.

وأضاف أنه بفضل سياسات الدعم والتحفيز لأكثر من 1600 مركز بحث وتطوير في البلاد، زاد عدد الباحثين المتفرغين 3.5 أضعاف خلال 19 عاما.