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تركيا تسجل 341 وفاة جديدة جراء كورونا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 28.04.2021 23:02
تركيا تسجل 341 وفاة جديدة جراء كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الأربعاء، تسجيل 341 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 39 ألفا و398 شخص.

وبحسب معطيات الوزارة، شهدت الساعات الـ24 الماضية، تسجيل 40 ألفا و444 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 4 ملايين و751 ألفا و26.

كما وصلت حصيلة المتعافين إلى 4 ملايين و212 ألفا و461، إثر شفاء 45 ألفا و198 شخصا من الإصابة.

وتم إجراء 283 ألفا و261 اختبارا للكشف عن كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 46 مليونا و718 ألفا و604.

والاثنين، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إغلاق تام في البلاد اعتبارا من الساعة السابعة مساء الخميس 29 أبريل/نيسان الجاري حتى الخامسة صباح الإثنين 17 مايو/ أيار المقبل في إطار تدابير مواجهة جائحة كورونا.

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