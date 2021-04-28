مساعدات غذائية من تركيا لأسر يمنية نازحة

كشفت جمعية إغاثية يمنية، الثلاثاء، عن تقديم جمعيتين تركيتين مساعدات غذائية لأكثر من 11 ألف يمني يمثلون 1350 أسرة يمنية فقيرة ونازحة في عدد من محافظات البلاد.

وذكرت جمعية الوصول الإنساني اليمنية (غير حكومية) في بيان، الثلاثاء، أنها وزعت سلال غذائية تضم الدقيق والأرز والسكر والزيت والتمور، في محافظات أبين وعدن وأمانة العاصمة، على 4500 فردا يمثلون 750 أسرة فقيرة.

وبينت أن هذه المساعدات مقدمة من جمعية "دنيز فناري" التركية.

وفي ذات السياق، أوضحت الجمعية اليمنية أنها قامت بتوزيع مساعدات رمضانية ممولة من منظمة "صدقة طاشي" التركية، استفاد منها 6600 يمني في ثلاث محافظات.

وأشارت أن المساعدات شملت توزيع سلال غذائية رمضانية مكونة من الأرز والسكر والدقيق والزيت والتمور وخضار لعدد 600 أسرة فقيرة ونازحة، إضافة إلى تقديم وجبة إفطار لعدد 300 فرد في محافظات مأرب وصنعاء والأمانة.

ولفتت أن المساعدات المقدمة من الجمعيتين التركيتين التي وزعت خلال العشر الأيام الماضية من رمضان، ساهمت في تخفيف معاناة الأسر المستفيدة ودعمها في تخطي الصعوبات التي تواجهها في توفير المتطلبات الأساسية لحياتها المعيشية.

وتقدم تركيا عبر المنظمات ووكالات الإغاثة، مشروعات وبرامج إغاثية وتنموية في مختلف المحافظات اليمنية، التي تعيش أوضاعاً إنسانية صعبة جراء الحرب الدائرة في البلاد المتواصلة منذ سبع سنوات.