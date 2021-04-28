وزير الصحة التركي: سنستورد 50 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في"

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، توقيع بلاده اتفاقا مع موسكو لتوريد 50 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي ضد فيروس كورونا، في غضون 6 أشهر.

وفي تصريحات أدلى بها، الأربعاء، أوضح قوجة أن الشحنة الأولى من اللقاح ستصل خلال مايو/ أيار المقبل.

وعلى صعيد آخر، أشار قوجة إلى رصد بلاده لأول مرة 5 إصابات بسلالة كورونا الهندية في إسطنبول.

وقال: "نراقب المصابين في العزل الصحي".

وحول اللقاح المحلي ضد كورونا، أضاف الوزير التركي أن الاستعدادات لتجارب المرحلة الثالثة والأخيرة، ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة.