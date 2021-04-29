تركيا تسجل 37 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الخميس، تسجيل 339 وفاة جراء فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 39 ألفا و737.

وبحسب معطيات الوزارة، شهدت الساعات الأربع والعشرين الماضية، تسجيل 37 ألفا و674 إصابة بكورونا، ليبلغ الإجمالي 4 ملايين و788 ألفا و700.

كما وصلت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 4 ملايين و255 ألفا و714، إثر شفاء 43 ألفا و253 شخصا.

وتم إجراء 278 ألفا و108 اختبارات للكشف عن كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 46 مليونا و996 ألفا و712.

وبدأت تركيا مساء الخميس تطبيق إغلاق تام لمدة 3 أسابيع ضمن تدابير مواجهة كورونا في كافة ولايات البلاد الـ81.

ويستمر الإغلاق التام من الساعة السابعة مساء 29 أبريل/ نيسان الجاري، حتى الخامسة صباح الإثنين 17 مايو/ أيار المقبل، وذلك بحسب تعميم نشرته وزارة الداخلية في وقت سابق.