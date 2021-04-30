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استشهاد جنديين تركيين في عملية "المخلب البرق" شمالي العراق

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 30.04.2021 19:08
آخر تحديث في 30.04.2021 21:33
استشهاد جنديين تركيين في عملية المخلب البرق شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد اثنين من جنود الجيش التركي، في عملية "المخلب البرق" ضد إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق.

وبحسب بيان وزارة الدفاع التركية، أصيب أحد الجنديين بجروح بالغة، جراء تعرضه لهجوم بواسطة قذيفة مضادة للدروع في 28 أبريل/نيسان، نقل إثرها إلى المستشفى، ليفارق الحياة متأثرا بجراحه.

وأشار البيان إلى أنّ الجندي الثاني تعرض لجروح أثناء عملية إنزال من مروحية، توفي على إثرها متأثراً بجراحه في المستشفى.

وقدم وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، تعازيه، لأسرتي الشهيدين، وللشعب التركي.

وأطلقت تركيا عمليتي المخلب "البرق" و"الصاعقة، في 23 أبريل/ نيسان الجاري بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق.

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