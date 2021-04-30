تركيا تسجل 394 وفاة وأقل من 31 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الجمعة، تسجيل 394 وفاة جراء فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 40 ألفا و131.

وبحسب معطيات الوزارة، شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية، تسجيل 31 ألفا و891 إصابة بكورونا، ليبلغ الإجمالي 4 ملايين و820 ألفا و591.

كما وصلت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 4 ملايين و323 ألفا و897، إثر شفاء 68 ألفا و183 شخصا.

وتم إجراء 265 ألفا و287 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 47 مليونا و261 ألفا و999.

والخميس، بدأت تركيا تطبيق إغلاق تام لمدة 3 أسابيع ضمن تدابير مواجهة كورونا، في كافة ولايات البلاد الـ81.

ويستمر الإغلاق التام من الساعة السابعة مساء 29 أبريل/ نيسان الجاري، حتى الخامسة صباح الإثنين 17 مايو/ أيار المقبل، بحسب تعميم لوزارة الداخلية.