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وزارة الصحة التركية تقر استخدام لقاح "سبوتنيك في" الروسي

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 30.04.2021 16:42
وزارة الصحة التركية تقر استخدام لقاح سبوتنيك في الروسي

أقرت تركيا، الاستخدام العاجل للقاح "سبوتنيك في" الروسي ضد كورونا.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، في تغريدة عبر تويتر، الجمعة، مصادقة المؤسسة التركية للأدوية والاجهزة الطبية، على الاستخدام العاجل للقاح "سبوتنيك في".

ولفت إلى أن لقاح "سبوتنيك في" الروسي سيكون الثالث المستخدم في تركيا بعد لقاحي "سينوفاك" (الصيني) وبيونتك (الألماني).

و في وقت سابق الجمعة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك محادثات جارية مع روسيا للحصول على لقاح "سبوتنيك في".

ولفت أردوغان إلى أنه سيبحث الموضوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لضمان الحصول على كمية كبيرة من اللقاح.

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