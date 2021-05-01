تركيا.. الإصابات اليومية الجديدة بكورونا تنخفض دون 30 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة التركية، السبت، تسجيل 373 وفاة جراء فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 40 ألفا و504.

وبحسب معطيات الوزارة، شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية، تسجيل 28 ألفا و817 إصابة بكورونا، ليبلغ الإجمالي 4 ملايين و849 ألفا و408.

كما وصلت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 4 ملايين و405 آلاف و199، إثر شفاء 81 ألفا و302 شخص.

وتم إجراء 242 ألفا و194 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 47 مليونا و504 آلاف و193.

والخميس، بدأت تركيا تطبيق إغلاق تام لمدة 3 أسابيع ضمن تدابير مواجهة كورونا، في كافة ولايات البلاد الـ81.

ويستمر الإغلاق التام من الساعة السابعة مساء 29 أبريل/ نيسان الماضي، حتى الخامسة صباح الإثنين 17 مايو/ أيار الجاري، بحسب تعميم لوزارة الداخلية.