أقار يتفقد قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، قاعدة عسكرية لبلاده شمالي العراق رفقة رئيس الأركان العامة يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار.

وخلال تفقده، السبت، أعلن أقار تحييد 44 إرهابيا من منظمة "بي كا كا"، في إطار عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة" الجارية شمالي العراق.

وقال "تمكنا من الوصول لعناصر (بي كا كا) في كافة جحورهم وعازمون على انهاء الارهاب ونحن قادرون على ذلك وسنوفر السلام للمنطقة بأسرع وقت".

ونقلا عن مصادر عسكرية، فقد تفقد أقار "منطقة قاعدة بيليتش تبه" التابعة لقيادة فرقة الحدود الثانية بالجيش التركي شمالي العراق.

وأوضحت المصادر أن أقار تلقى من قائد فرقة المشاة الـ 23 اللواء "إدريس أجار تورك"، إحاطة عن سير عملتي مخلب "البرق" و"الصاعقة".

وبعد الاجتماع، شارك الوزير أقار، الجنود طعام الإفطار الرمضاني في القاعدة، وألقى كلمة فيهم.

وشدد أقار في كلمته أن الجيش التركي ينفذ مهمات في غاية الأهمية شمالي العراق، مبينا أن علميتي مخلب "البرق" و"الصاعقة" تتواصلان بالمنطقة بنجاح.

وأكد أن الكفاح ضد الإرهاب سيتواصل حتى تحييد آخر إرهابي.

وأضاف "ليس لدينا أي مشكلة مع أشقائنا الأكراد، وإنما هدفنا الوحيد هو القضاء على الإرهاب".

ولفت إلى تعزيز القوات المسلحة التركية قوتها بأسلحة وذخائر ومعدات محلية الصنع.

وقال "70 في المئة من الأسلحة والأدوات والمعدات التي نستخدمها محلية ووطنية".

وأطلقت تركيا عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة"، في 23 أبريل/نيسان الماضي بشكل متزامن ضد إرهابيي منظمة "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق.

يذكر أن "بي كا كا"، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.