الاستخبارات التركية تلقي القبض على أجنبي كان على علاقة مع "البغدادي"

ألقت قوات الأمن التركية في مدينة إسطنبول، القبض على شخص أجنبي يعتقد أنه كان على علاقة بالزعيم السابق لتنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وذكرت مصادر أمنية تركية، الأحد، أن عناصر جهاز الاستخبارات التركي، نفذت عملية للكشف والقبض على مشتبهين مرتبطين بالتنظيم الإرهابي، وقاتلوا في مناطق الاشتباكات.

وأوضحت أن الاستخبارات التركية تمكنت من رصد شخص أجنبي تواجد في مناطق الاشتباكات خلال 2014، وقدّم تدريبات عسكرية داخل تنظيم داعش، وتولى مهمات قيادية في التنظيم، وتحرك مع ما يسمون بأمراء رفيعين داخل هيئة اتخاذ القرار بالتنظيم.

وذكرت أن التحريات أظهرت أن الشخص الأجنبي ويدعى "A.S.İ.M" تولى دورا في عبور أبو بكر البغدادي إلى مناطق آمنة في سوريا، قبل مقتل الأخير بضربة أمريكية في منطقة إدلب عام 2019.

وأشارت المصادر إلى أن الشخص كان مستمرا في التواصل مع أعضاء التنظيم في مناطق الاشتباكات,

ولفتت إلى أنه جرى القبض عليه الأربعاء، في عملية بمنطقة أتاشهير بالشق الآسيوي من إسطنبول، مؤكدة استمرار التحقيق معه في مديرية شرطة إسطنبول.