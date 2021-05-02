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تركيا: تحييد اثنين من إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 02.05.2021 16:29
تركيا: تحييد اثنين من إرهابيي بي كا كا شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد اثنين من إرهابيي منظمة "بي كا كا"، خلال عملية "المخلب الصاعقة"، شمالي العراق.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، الأحد، أن إرهابيين من "بي كا كا" تم تحييدهما بواسطة مروحية "أتاك" (محلية الصنع)، شمالي العراق.

وأكدت الوزارة أن دماء الرقيب أحمد أسان، الذي استشهد خلال عمليات "المخلب ـ البرق" شمال العراق، لم ولن تذهب سدى.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الإرهابيين المحيدين في إطار عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة" إلى 46.

وأطلقت تركيا عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة"، في 23 أبريل/ نيسان الماضي، بشكل متزامن ضد إرهابيي منظمة "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.

يذكر أن "بي كا كا"، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.

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