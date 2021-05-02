تركيا تسجل 340 وفاة وحوالي 25 ألف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الأحد، تسجيل 340 وفاة جراء فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 40 ألفا و844.

وبحسب معطيات الوزارة، شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية، تسجيل 25 ألفا و980 إصابة بكورونا، ليبلغ الإجمالي 4 ملايين و875 ألفا و388.

كما وصلت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 4 ملايين و480 ألفا و381، إثر شفاء 75 ألفا و182 شخص.

وتم إجراء 240 ألفا و145 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 47 مليونا و744 ألفا و338.

والخميس، بدأت تركيا تطبيق إغلاق تام لمدة 3 أسابيع ضمن تدابير مواجهة كورونا، في كافة ولايات البلاد الـ81.

ويستمر الإغلاق التام من الساعة السابعة مساء 29 أبريل/ نيسان الماضي، حتى الخامسة صباح الإثنين 17 مايو/ أيار الجاري، بحسب تعميم لوزارة الداخلية.