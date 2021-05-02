وزارة الدفاع التركية تنشر صوراً لعمليتي "مخلب البرق والصاعقة" شمالي العراق

نشرت وزارة الدفاع التركية، الأحد، صوراً تظهر جانباً من عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة" ضد إرهابيي منظمة "بي كا كا"، شمالي العراق.

وفي تغريدة عبر حسابها على تويتر، أشارت الوزارة إلى مواصلة وحدات الكوماندوز التركية، تتبّع إرهابيي "بي كا كا" في المنطقة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الإرهابيين المحيدين في إطار عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة" إلى 46.

وأطلقت تركيا عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة"، في 23 أبريل/ نيسان الماضي، بشكل متزامن ضد إرهابيي منظمة "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.

يذكر أن "بي كا كا"، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.