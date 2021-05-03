الاتحاد الإسلامي التركي بألمانيا يقدم مساعدات لـ500 أسرة في شمال مقدونيا

قدّم الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا (ديتيب)، مساعدات لـ500 أسرة محتاجة، ومنح دراسية لـ200 طالب في شمال مقدونيا.

جاء ذلك بالتعاون مع ملحق الخدمات الدينية لدى السفارة التركية في سكوبيا.

وحضر مراسم تقديم المساعدات، مسؤولين من "ديتيب" والسفارة التركية في سكوبيا.

وقال وكيل ملحق الخدمات الدينية لدى السفارة التركية بسكوبيا، مصطفى طارق قوتشا إن مساعدات قسائم التسوق وزعت على 500 أسرة محتاجة في شمال مقدونيا، فيما تم تقديم منح دراسية لمدة 8 أشهر، لـ200 طالب يواصلون تعليمهم في المرحلتين الإعدادية والثانوية.

و"ديتيب" هو مؤسسة أهلية تأسست في ألمانيا وفق القوانين الألمانية، ويعد أكبر رابطة دينية إسلامية في ألمانيا، ويدير الكثير من المساجد في البلاد.