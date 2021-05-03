تركيا.. 347 وفاة و24 ألفا و733 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الاثنين، تسجيل 347 وفاة جراء فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 41 ألفا و191.

وبحسب معطيات الوزارة، شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية، تسجيل 24 ألفا و733 إصابة بكورونا ليبلغ الإجمالي 4 ملايين و900 ألف و121 حالة.

كما وصلت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 4 ملايين و515 ألفا و819، إثر شفاء 35 ألفا و438 شخص.

وتم إجراء 243 ألفا و648 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 47 مليونا و987 ألفا و986.

والخميس، بدأت تركيا تطبيق إغلاق تام لمدة 3 أسابيع ضمن تدابير مواجهة كورونا، في كافة ولايات البلاد الـ81.

ويستمر الإغلاق التام من الساعة السابعة مساء 29 أبريل/ نيسان الماضي، حتى الخامسة صباح الإثنين 17 مايو/ أيار الجاري، بحسب تعميم لوزارة الداخلية.