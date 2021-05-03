وزيرا الدفاع والخارجية التركيان يزوران العاصمة الليبية على رأس وفد رفيع

وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يصل اليوم الاثنين إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة مفاجئة وغير معلن عنها سابقاً.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع، أن رئيس هيئة الأركان يشار غولر رافق الوزير أقار في زيارته.

وكان مسؤولون ليبيون إضافة إلى السفير التركي لدى طرابلس كنان يلماز في استقبال أقار وغولر.

ومن المقرر أن يجتمع وزير الدفاع مع مسؤولين ليبيين، ويلتقي الجنود الأتراك الموجودين في ليبيا ضمن إطار تقديم التدريب والمساعدات والاستشارات.

وفي نفس السياق، يعتزم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، القيام بزيارة رسمية إلى ليبيا اليوم الاثنين، لمناقشة العلاقات الثنائية.

وأفادت الوزارة في بيان، أن تشاوش أوغلو سيجري الزيارة اليوم رفقة وزير الدفاع خلوصي أقار، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

وذكر البيان، أنه خلال الزيارة سيتم مناقشة العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية توجه أقار إلى ليبيا رفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر.