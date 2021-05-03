وزير الصحة التركي: بدأنا نلمس نتائج إيجابية لإجراءات الإغلاق الأخيرة

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن البلاد بدأت تلمس الأثر الإيجابي الناجم عن إجراءات الإغلاق الأخيرة، وإنها ستشهد قريبًا انخفاضًا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات للصحفيين عقب لقائه والي أدرنة أكرم جان ألب، الاثنين، أنه بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات اليومي، كان على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة وفرض إغلاق كامل بعموم البلاد حتى 17 مايو/ أيار الجاري.

وأضاف: "نعتقد أننا سنحقق انخفاضاً سريعاً في عدد الحالات خلال فترة الإغلاق".

وأردف: "بدأنا نرى نتائج تضحيات وصبر شعبنا، في التقييمات الأولية لقرار الإغلاق، آملين أن تشهد الأيام القادمة انخفاضا في أرقام الإصابات والوفيات".

وطالب قوجة المواطنين الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية المفروضة من قبل الدولة، من أجل الحفاظ على سلامتهم.

وبدأت تركيا مساء الخميس، تطبيق إغلاق تام لمدة 3 أسابيع ضمن تدابير مواجهة كورونا، في كافة ولايات البلاد الـ81.