تركيا تسجل 336 وفاة و28 ألفا و997 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، تسجيل 336 وفاة جراء فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 41 ألفا و527.

وبحسب معطيات الوزارة، شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية، تسجيل 28 ألفا و997 إصابة بكورونا ليبلغ الإجمالي 4 ملايين و929 ألفا و118 حالة.

كما وصلت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 4 ملايين و554 ألفا و37، إثر شفاء 38 ألفا و218 شخصا.

وتم إجراء 241 ألفا و747 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 48 مليونا و229 ألفا و733.

والخميس، بدأت تركيا تطبيق إغلاق تام لمدة 3 أسابيع، ضمن تدابير مواجهة كورونا، في كافة ولايات البلاد الـ81.

ويستمر الإغلاق التام من الساعة السابعة مساء 29 أبريل/نيسان الماضي، حتى الخامسة صباح الإثنين 17 مايو/أيار الجاري، بحسب تعميم لوزارة الداخلية.