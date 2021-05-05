تركيا.. تأجيل معرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدف" إلى أغسطس

قررت اللجنة التركية المنظمة لمعرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدف"، إرجاء تنظيم المعرض المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي، بسبب الظروف التي تفرضها جائحة كورونا في البلاد.

وذكر بيان صادر عن القوات المسلحة التركية، الأربعاء، أن اللجنة المنظمة قررت إقامة المعرض في الفترة من 17 إلى 20 أغسطس/آب المقبل.

وكان من المقرر أن تقام النسخة 15 من المعرض في الفترة من 25 إلى 28 مايو/أيار الجاري، في مدينة إسطنبول، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن اللجنة قررت تأجيل عقد المعرض التي ينظم برعاية من رئاسة الجمهورية التركية، بناءً على توصيات من وزارة الصحة.

جدير بالذكر أن المعرض في نسخته الـ14 لعام 2020، شهد إقبالا كبير، بمشاركة أكثر من 1000 شركة عالمية، وحضور قرابة 76 ألف زائر من 96 دولة.