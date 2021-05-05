تركيا تسجل 26 ألفا و476 إصابة بكورونا خلال أخر

أعلنت وزارة الصحة التركية، الأربعاء، تسجيل 356 وفاة جراء فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 41 ألفا و883.

وحسب معطيات الوزارة، شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية، تسجيل 26 ألفا و476 إصابة بكورونا ليبلغ الإجمالي 4 ملايين و955 ألفا و224 حالة.

كما وصلت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 4 ملايين و589 ألفا و501، إثر شفاء 35 ألفا و464.

وتم إجراء 229 ألفا و491 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 48 مليونا و459 ألفا و224.

والخميس، بدأت تركيا تطبيق إغلاق تام لمدة 3 أسابيع، ضمن تدابير مواجهة كورونا، في كافة ولايات البلاد الـ81.

وبدأ الإغلاق من السابعة مساء 29 أبريل/نيسان الماضي، حتى الخامسة صباح الإثنين 17 مايو/أيار الجاري، بحسب تعميم لوزارة الداخلية.