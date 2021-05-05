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تركيا تسلم الدفعة الثانية من كاسحات ألغام محلية إلى أذربيجان

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 05.05.2021 15:52
تركيا تسلم الدفعة الثانية من كاسحات ألغام محلية إلى أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن شركة "أسفات" (ASFAT AŞ) التابعة لها سلمت الدفعة الثانية من كاسحات الألغام "MEMATT" محلية الصنع إلى أذربيجان.

وقالت الوزارة في بيان الأربعاء، إن الشركة تواصل تصدير كاسحات ألغام يتم التحكم بها عن بعد إلى أذربيجان، مشيرةً إلى اكتمال تسليم الدفعة الثانية المكونة من 5 كاسحات.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الكاسحات التي سلمتها "أسفات" إلى أذربيجان إلى 7، من إجمالي 20 كاسحة ألغام من الطراز ذاته.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن شركة "أسفات" بدأت بتصدير 20 كاسحة ألغام مصنعة "بإمكانات محلية إلى أذربيجان الشقيقة".

وفي 5 فبراير الماضي، سلمت "أسفات" الدفعة الأولى من كاسحات الألغام "MEMATT" إلى أذربيجان.

يشار أن شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية "أسفات"، تأسست مطلع 2018، وتؤدي دورا مهما في تسويق المنتجات الدفاعية التي تصنعها تركيا بإمكانات محلية بالكامل.

وكلمة "MEMATT" هي اختصار لعبارة "معدات ميكانيكية لإزالة الألغام".

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