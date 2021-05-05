وزير الصحة التركي: نشهد انخفاضاً ملحوظاً في أعداد إصابات كورونا

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن بلاده شهدت انخفاضاً ملحوظاً في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا، عقب فرض تدابير جديدة والانتقال إلى الإغلاق التام، مؤخراً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، عقب اجتماع مع أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار قوجة إلى أن الأيام الـ15 الماضية، شهدت تراجعاً ملحوظاً في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وذلك كنتيجة للتدابير الجديدة والإغلاق التام.

وتوقع أن تظهر نتائج التدابير الجديدة، خلال الفترة المقبلة على معدلات الوفيات والحالات الحرجة من المرضى.

وفي سياق متصل، قال الوزير التركي إن بلاده أبرمت اتفاقاً مع الصين لتوريد 100 مليون جرعة جديدة من اللقاح المضاد لكورونا، على أن يصل العدد المذكور إلى تركيا على دفعتين، في كل منها 50 مليون جرعة.

وحتى مساء الثلاثاء، سجلت تركيا 4 ملايين و929 ألفا و118 إصابة بفيروس كورونا، توفي منها 41 ألفا و527، فيما تعافى 4 ملايين و554 ألفا و37.

والخميس، بدأت تركيا تطبيق إغلاق تام لمدة 3 أسابيع، ضمن تدابير مواجهة كورونا، في كافة ولايات البلاد الـ81.

ويستمر الإغلاق التام من الساعة السابعة مساء 29 أبريل/نيسان الماضي، حتى الخامسة صباح الإثنين 17 مايو/أيار الجاري، بحسب تعميم لوزارة الداخلية.